Inter, -85 di rosso e ricavi in salita: Zhang ringrazi pure i tifosi − CdS

L’Inter ha chiuso il bilancio 2022-23 a -85 milioni di euro. I ricavi per Zhang sono aumentati, anche grazie ai risultati sportivi e all’amore dei tifosi

BILANCIO − Debito sempre pesante, ma l’Inter guarda al futuro con maggior ottimismo. Il club di Zhang ha chiuso il bilancio 2022-23 con un rosso di 85 milioni di euro, cifra già prefissata. Buon rialzo invece nei ricavi di 60 milioni di euro, ottenuto grazie ai risultati sportivi della squadra in Champions League, nonché al solito boom nei botteghini di San Siro. Nessun problema con la Uefa per il Settlement Agreement, il quale consente perdite, purché coperte dagli azionisti. L’Inter non prevede sanzioni dall’Uefa per il settlement agreement concluso l’anno scorso perché, in effetti, il 2023 è un periodo sostanzialmente di grazia nel quinquennio di monitoraggio. L’equilibrio economico andrà raggiunto nel triennio 24-25-26, in cui l’Inter dovrà contenere la perdita entro un massimo complessivo di 60 milioni. Ma già nel biennio 23/24 e 24/25 la perdita tollerata sarà, al massimo, 30 annui.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice