Impallomeni: «Rocchi? Troppo parlare del rigore sbagliato dal Verona!»

Inter-Verona sembra destinata a rimanere una delle partite più chiacchierate della storia. Stefano Impallomeni, su TMW Radio, si trova in disaccordo con alcune dichiarazioni rilasciate dal designatore degli arbitri Rocchi in merito alla sfida.

RICHIAMO – Gianluca Rocchi ha dovuto alzare la voce in conferenza stampa, proprio come fatto da Giuseppe Marotta pochi giorni fa, per difendersi dalle accuse ricevute dopo Inter-Verona. Sulle parole del designatore arbitrale, Stefano Impallomeni ha detto la sua: «Rocchi ha fatto delle puntualizzazioni con cui mi trovo d’accordo. Come sullo stop alle insinuazioni sulle designazioni e sui cambi. O sul no alle aggressioni verbali dei tesserati. Ma non sono d’accordo sull’impedire di giudicare l’operato degli arbitri da parte della stampa, sarebbe una follia. Serve un salto di qualità nel comportamento dei tesserati, questo deve essere fatto. Ma anche un salto di qualità degli arbitri nella riduzione degli errori. Non mi è piaciuto il richiamo al rigore sbagliato dal Verona. Non andava fatto, è andato oltre lì. Da Rocchi mi aspettavo un richiamo a un miglioramento nell’interazione negli episodi chiave da VAR. Ci spieghi perché nelle ultime due giornate alcuni episodi non sono stati richiamati da VAR».