Impallomeni: «Napoli scudetto? Tutto ancora aperto. Dipende anche dall’Inter»

Il Napoli è primo in classifica ma alla ripresa del campionato a gennaio dovrà guardarsi le spalle anche perché sarà impegnata contro l’Inter. Questo il pensiero di Stefano Impallomeni, ex giocatore – tra le altre – della Roma, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio.

LOTTA SCUDETTO – Impallomeni esprime una sua opinione riguardo la lotta scudetto alla ripresa, sottolineando l’impegno del Napoli primo in classifica contro i nerazzurri: «Secondo me il campionato è ancora aperto, il Milan ha una rosa importante e alla ripresa recupererà giocatori altrettanto importanti. Bisogna vedere la Juventus come reagirà a questa tempesta societaria, poi ci sarà anche la Roma, la Lazio e l’Inter se ritroverà continuità. Se il Napoli dovesse pareggiare con l’Inter e il Milan vincere, la situazione potrebbe cambiare».