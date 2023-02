Impallomeni: «Mi dispiace per Inzaghi, Thiago Motta ha requisiti per l’Inter»

Inizia il totò allenatore per la panchina dell’Inter l’anno prossimo. Simone Inzaghi non è certo della permanenza, Stefano Impallomeni espone alcune idee per il futuro su TMW Radio.

NOMI – Tanti nomi per il futuro sulla panchina dell’Inter, Stefano Impallomeni ne parla su TMW Radio: «Credo che Simeone sia inaccessibile, l’Inter deve dare obbligatoriamente un occhio al bilancio. Come ha fatto due anni fa la scelta di prendere Inzaghi, secondo me si prenderà uno che ha motivazioni, fame, idee, come può essere Thiago Motta. Lui ha tutti i requisiti per allenare i nerazzurri. A me dispiace per questa situazione di Inzaghi, è vero che c’è qualcosa che non va perché lì l’obiettivo primario era lo Scudetto».