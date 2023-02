Allegri: «Abbiamo 50 punti sul campo, facciamo un passo alla volta»

La Juventus ha battuto il Torino nel Derby della Mole del martedì sera. Massimiliano Allegri ne ha parlato su Dazn, alludendo ai punti guadagnati sul campo dai bianconeri e omettendo la penalizzazione.

SPERANZA – La Juventus vince contro il Torino e non si ferma neanche nel Derby. Massimiliano Allegri parla su Dazn dei punti guadagnati sul campo: «I ragazzi hanno fatto bella partita contro una squadra rognosa come il Torino, abbiamo subito due gol evitabili e abbiamo avuto una buona reazione. Abbiamo meritato la vittoria, detto questo 10 punti sono tanti dal quarto posto. Abbiamo agganciato il Bologna e staccato il Torino, facciamo un passo alla volta. In campo ora abbiamo 50 punti. Se continuiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni, altrimenti continueremo a fare i ballerini come ad inizio stagione. Vedendo i numeri ora è normale che c’è la Lazio a 45 e in media può arrivare a 73. Per la Juventus è difficile, andiamo passo dopo passo».