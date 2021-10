Immobile, Lazio comunica infortunio: out per Nazionale. C’è per Inter?

La Lazio ha diramato un comunicato su Ciro Immobile, uscito per infortunio durante il match contro la Lokomotiv Mosca (vedi articolo): ci sarà per l’Inter?

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito della Lazio sulle condizioni di Ciro Immobile. “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività“.

TEMPI – L’attaccante biancoceleste salterà la partita di domani della squadra capitolina contro il Bologna e le due partite della Nazionale azzurra nelle Final Four di Nations League. Da verificare se il giocatore invece tornerà in tempo per Lazio-Inter, in programma sabato 16 ottobre.

Fonte: SSLazio.it