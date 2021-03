Icardi: «Il riscatto dall’Inter un onore per me. Sto bene al PSG»

Icardi, negli ultimi giorni, è stato al centro di voci di mercato riguardanti anche la Serie A (vedi articolo). L’attaccante argentino, intervistato dal sito ufficiale del PSG, smentisce di voler andare via e mostra la sua soddisfazione per il riscatto dall’Inter di un anno fa.

PARLA L’EX CAPITANO – Mauro Icardi ha fatto pochi riferimenti al suo passato nerazzurro, da quando è in Francia. Ora ci ritorna, partendo dal trasferimento di settembre 2019: «Quando sono arrivato in prestito ho fatto tutto ciò che potevo per essere decisivo e aiutare il club con i miei gol. Ho fatto una buona stagione. Sono quindi orgoglioso che il PSG abbia scelto di riscattarmi dall’Inter e di propormi di continuare assieme per i prossimi quattro anni. Per me è un onore, come ho detto fin dal primo giorno in cui sono arrivato a Parigi. Mi sento molto bene qui, in una grande squadra che vince dei titoli. È quello che cerca un giocatore».

Fonte: PSG.fr