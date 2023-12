Icardi-Dzeko, lite da ex Inter: scintille in Turchia anche a Natale!

Gli ex Inter Mauro Icardi ed Edin Dzeko si rendono protagonisti di una lite nel corso del derby turco Fenerbahce-Galatasaray. La vigilia di Natale finisce con l’occhio nero per l’argentino.

LITE – In Turchia per la cena della vigilia di Natale era previsto nel menu anche un bel derby come Fenerbahce-Galatasaray. Il big match di Istanbul, valido per la 18° giornata di Super Lig, non ha regalato grandi emozioni a livello di gol o risultato. La sfida, infatti, è termina semplicemente su punteggio neutro: 0-0 con entrambe le porte rimaste inviolate. I calciatori dei due club turchi, però, hanno pensato di intrattenere diversamente i tifosi: in campo scoppia una lite furibonda e i protagonisti principali sono ben noti anche al pubblico italiano. Si tratta di Mauro Icardi ed Edin Dzeko, rispettivamente in campo con Galatasaray e Fenerbahce, fra cui sono volati stracci nel primo tempo. Il motivo della discussione degli ex attaccanti dell’Inter sono state le proteste nei riguardi dell’arbitro, nell’occhio del ciclone per una serie di episodi di moviola.

OCCHIO NERO – Ma non finisce qui. Perché Mauro Icardi sarà costretto a passare le feste con un occhio nero. Il calciatore argentino, una volta raggiunta la sua famiglia dopo la partita, ha condiviso sui social la foto del suo volto. Non è chiara la dinamica del colpo subito dall’attaccante: potrebbe essere stato uno scontro di gioco fortuito ma non punito dall’arbitro. Di certo i segni sul volto di Icardi non sono riconducibili alla lite con Dzeko. Gli ex calciatori dell’Inter, probabilmente, non si sono particolarmente simpatici (almeno sul campo), ma non fino a questo punto.