Icardi avverso a 2 stelle del PSG: 0 passaggi? Allora 0 aiuti! Male per l’Inter

Icardi ha già segnato 20 gol in stagione con la maglia del PSG, ma la sua situazione a Parigi non è tutta rosa e fiori. In Francia – più precisamente sulle pagine del quotidiano L’Équipe – si parla del cattivo rapporto creatosi nello spogliatoio. Anzi, proprio in attacco… E non è positivo per i progetti dell’Inter

QUESTIONE DI FEELING – L’avventura di Mauro Icardi a Parigi potrebbe essere agli sgoccioli. O comunque non sarebbe destinata a continuare nel migliore dei modi. Condizionale d’obbligo come qualsiasi rumor “da spogliatoio”. Alla base dei malumori dell’attaccante argentino ci sarebbe il cattivo rapporto con due compagni di reparto. Le due stelle più brillanti (e costose…) dell’intero pacchetto parigino. Icardi contro Kylian Mbappé e Neymar Jr? Sì. Il motivo sembrerebbe tutto tattico. L’argentino sarebbe infastidito dai pochissimi palloni servitigli dal francese e dal brasiliano. Proprio per questo motivo avrebbe deciso, per “ripicca” nei loro confronti, di ridurre il proprio apporto alla manovra del Paris Saint-Germain. In particolare, Icardi parteciperebbe meno alla fase difensiva del PSG perché Mbappé e Neymar “duettano” tra di loro senza passargli palloni. Zero passaggi da loro per Icardi, mentre i due continuano a far coppia. Da qui la reazione di Icardi, che in questo modo potrebbe mettere a rischio il riscatto del suo cartellino a fine stagione. Non una buona notizia per l’Inter, che spera nei 70 milioni di euro “promessi” dal PSG in estate.

