Venerato: “Giusta ira Inter, Dal Pino inadeguato! Forma Steven Zhang…”

Condividi questo articolo

Steven Zhang, presidente dell’Inter, anche oggi ha rincarato la dose nei confronti di Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Di questo ne ha parlato il giornalista Rai Ciro Venerato, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”.

LA POLEMICA – Questa la versione di Ciro Venerato sul duello a distanza fra Inter e Lega Serie A: «Steven Zhang in verità ha fatto un passo avanti, non un passo indietro, perché oggi al Financial Times (vedi articolo) ha ribadito che è stato fin troppo tenero nei confronti di Paolo Dal Pino. Credo che non abbia cambiato i toni della discussione. Io condivido l’ira del presidente dell’Inter su come Dal Pino, che ritengo inadeguato al ruolo per quello che ha fatto dall’8 gennaio a oggi, però non apprezzo i toni. Ribadisco: c’è la forma e la sostanza. Sulla sostanza sono assolutamente vicino a Steven Zhang e all’Inter, che ritengo il club più svantaggiato dalla vicenda, ma non condivido la forma. Un grande dirigente, o comunque un addetto ai lavori, deve saper misurare le parole».

IL PROGRAMMA – Oltre alle parole di Steven Zhang, la giornata di oggi ha visto anche la nuova calendarizzazione di Juventus-Inter (vedi articolo). Venerato esclude che si sarebbe potuto giocare in campo neutro, magari all’estero: «Considerato che il problema dell’epidemia Coronavirus non è un problema italiano, ma un problema mondiale, spostarla avrebbe avuto un problema oggettivo. Magari, per esempio, parti per Doha e il giorno prima scopri che c’è un positivo. Parliamo di cose fantascientifiche, non possibili, oltre al fuso orario e al fatto che Juventus e Inter sono impegnate in competizioni europee. Per me, e l’ho sempre detto dal primo giorno, l’unica soluzione era avviare subito il campionato a porte chiuse, come aveva prospettato il ministro Vincenzo Spadafora. Ci saremmo evitati tante polemiche, alcune puerili e stupide».