Handanovic in scadenza a giugno, Inter che fa? Onana chiede tempo – CdS

Handanovic, 37 anni e un contratto in scadenza, come riportato oggi dal “Corriere dello Sport” l’Inter in questa stagione valuterà se proporre il rinnovo o meno. Intanto Onana chiede tempo dopo i mesi di squalifica.

STAGIONE DECISIVA – Handanovic è pronto a riscattare l’errore di Verona e dimostrare che è ancora in grado di dare risposte importanti. Alla soglia dei 38 anni e con un contratto in scadenza a giugno 2022, se non firmerà il rinnovo nei prossimi mesi sarà libero. L’Inter non ha ancora deciso cosa fare, e questa stagione sarà più che mai decisiva. Una cosa è certa: anche se Radu ha dato ottimi segnali nel precampionato, la titolarità di Handanovic non è mai stata messa in dubbio. Possibile che in Viale della Liberazione decidano di rinnovare il contratto in vista della prossima stagione, puntando ad avere due estremi difensori di livello. Soprattutto se a sbarcare a Milano sarà il camerunese Onana, che ha ripreso solo da pochi giorni ad allenarsi con l’Ajax dopo la squalifica (ancora due mesi da scontare). Di sicuro il portiere avrà bisogno di ritrovare i ritmi partita prima di scavalcare nelle gerarchie l’attuale capitano nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti