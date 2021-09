Sensi, un giorno fa la differenza: titolare con Dzeko? Sanchez “pronto” – CdS

Sensi titolare con Edin Dzeko? Secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport”, nelle prossime ore Simone Inzaghi capirà qualcosa in più riguardo le condizioni del centrocampista, ma anche dei sudamericani.

CON DZEKO – Sensi o Lautaro Martinez con Edin Dzeko? Simone Inzaghi valuta e attende novità proprio dai sudamericani che rientreranno addirittura in serata (vedi articolo). Da un lato il tecnico non vuole rischiare l’attaccante argentino, dall’altro farebbe sicuramente comodo in una partita non semplice come quella contro la Sampdoria. Dall’altra parte, però, Stefano Sensi ha già smaltito il fastidio al polpaccio e differenza dei sudamericani avrà un giorno in più di lavoro che fa la differenza. Ventiquattro ore di tempo che potrebbero metterlo in una posizione di vantaggio rispetto al coppia argentina.

SU SANCHEZ – A proposito di attaccanti, Alexis Sanchez sta recuperando dall’infortunio e, pur essendosi allenato in gruppo, qualora dovesse essere convocato in vista della sfida contro la Sampdoria, difficilmente lo vedremo in campo per più di 15 minuti.

Fonte: Corriere dello Sport