Lasarte: «Cile, tante partite in poco tempo! Sanchez e altri assenti»

Martín Lasarte, Commissario Tecnico del Cile, dopo la sconfitta rimediata contro la Colombia ai microfoni di La Tercera si è lamentato delle troppe partite ravvicinate evidenziando anche l’assenza di giocatori importanti, come nel caso di Alexis Sanchez.

DIFFICOLTÀ – Martín Lasarte dopo la sconfitta per 3-1 rimediata contro la Colombia ha parlato delle difficoltà del Cile, considerando anche le assenze di Sanchez e altri giocatori: «Non è facile per una squadra giocare tre trasferte in così poco tempo, non sto cercando scuse. Sono convinto che possiamo ancora fare bene e ribaltare la situazione. In alcune partite abbiamo avuto qualche difficoltà, ci mancavano Edu Vargas, Alexis Sanchez e Brereton. Non è stato facile».