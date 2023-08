Hakimi, l’agente: «All’Inter è stato molto felice. Futuro? Non so…»

Hakimi ha lasciato il cuore all’Inter e i tifosi nerazzurri lo ricordano sempre con tanto affetto. Proprio di questo, e del futuro, ha parlato il suo agente.

AMORE E FUTURO − L’agente di Lautaro Martinez e di Achraf Hakimi, Alejandro Camano, ha oggi fatto visita alla sede dell’Inter. Con l’occasione, tra le altre cose, ha parlato anche del marocchino ex nerazzurro: «Come tutto il mondo può vedere, ad Achraf Hakimi piace tanto l’Inter. Tanto. Non perde occasione per arrivare a San Siro per vedere una partita dell’Inter. È stato molto felice all’Inter, ma ad oggi però è un giocatore del PSG. Non so cosa succederà un futuro, ma per ora ha un contratto di tre anni ancora con il Paris Saint-Germain».