Bordon: «Scamacca, se l’Inter vuole è suo. Sommer esperto»

I nomi più caldi sul mercato dell’Inter in queste ore, non possono che essere quelli di Yann Sommer per la porta e Gianluca Scamacca per l’attacco. A TMW Radio dei due colpi ha parlato l’ex calciatore nerazzurro Ivano Bordon.

NOMI CALDI – Ivano Bordon commenta in questo modo i due nomi più caldi per l’Inter, ovvero Yann Sommer e soprattutto Gianluca Scamacca: «Non mi aspettavo il sorpasso, ma non so quale sia la verità. Se l’Inter è veramente interessata, per l’Atalanta sarà difficile prenderlo. Sicuramente se c’è il portiere titolare nelle situazioni tattiche di squadra è importante, ma non penso che sia determinante se arriva dopo. Sommer è un portiere esperto e quindi non è un giovane che deve inserirsi in una situazione che non ha mai vissuto. Sommer di queste situazioni in carriera ne ha avute eccome».