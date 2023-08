Palmeri: «Dopo lo smacco Lukaku una pessima notizia per l’Inter»

Non si placa per l’Inter la ricerca di un attaccante. Messo Gianluca Scamacca nel mirino dopo la rottura dei rapporti con Romelu Lukaku, ora bisogna fare i conti con l’Atalanta. Una pessima notizia, secondo Tancredi Palmeri.

PESSIMA NOTIZIA – Questo il pensiero di Tancredi Palmeri sulla situazione attaccante in casa Inter: “Dopo lo smacco per Lukaku, perdere Scamacca per me è per l’Inter la peggiore notizia. Tra tutti i candidati secondo me era il migliore mixando tutti i livelli: rendimento già dimostrato, potenzialità, pertinenza con il gioco, adattabilità, prezzo, prospettiva, motivazione“.