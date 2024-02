Griezmann alla Morata? I tempi di recupero dopo Inter-Atletico Madrid

Griezmann si è fatto male ieri sera durante Inter-Atletico Madrid, così come l’amico e connazionale Marcus Thuram. Ma occhio alla pretattica in stile Morata.

ULTIMISSIME − Antoine Griezmann salterà le prossime partite dell’Atletico Madrid per un infortunio occorso ieri sera a San Siro durante Inter-Atletico, andata degli ottavi di Champions League. Come riferiscono dalla Spagna, il francese salterà le gare contro Almeria in Liga e Athletic Bilbao nella semifinale di ritorno in Coppa del Re. Il suo obiettivo è quello di rientrare contro l’Inter, se non prima, per il 13 marzo, ritorno degli ottavi di finale. La pretattica degli spagnoli rimane un elemento da non sottovalutare, come nel caso di Alvaro Morata. L’ex Juventus, da assente certo a San Siro è passato improvvisamente a convocabile e subentrante nel secondo tempo.