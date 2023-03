Graziani: «Inter tornata indietro! Inzaghi? Fatica a certi livelli»

Graziani ha parlato a proposito dell’Inter, sconfitta venerdì dallo Spezia al “Picco”. L’ex calciatore si sofferma sulla posizione di Simone Inzaghi. Queste le sue parole nell’intervento a Radio Sportiva.

LA CORSA EUROPEA – Queste le parole di Graziani: «Inzaghi non mi fa impazzire. Alla Lazio ha fatto un ottimo lavoro, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Però ho l’impressione che a certi livelli faccia fatica. L’Inter è tornata indietro: vedo che c’è più l’io che noi. Vedi Lautaro Martinez che prende la palla e calcia il rigore quando sa che il rigorista è Lukaku. Inzaghi fa fatica a gestire questa realtà rispetto alla Lazio. Rimane? Dipende dai risultati. L’Inter è in corsa per il passaggio del turno in Champions League, ha la semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Dipende dai conti che si faranno a fine stagione. Ma perde carisma quando allena a certi livelli».