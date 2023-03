Bergomi: «Inter, grande negatività. Poi incide parecchio un fattore!»

Bergomi conosce benissimo l’ambiente dell’Inter e ha provato a dare una spiegazione di questo rendimento altalenante dei nerazzurri. Inoltre, individua un altro fattore esterno

ECCESSO DI NEGATIVITÀ − Beppe Bergomi conosce bene l’ambiente nerazzurro: «Inzaghi? Mai come quest’anno abbiamo criticato in generale molti allenatori. Inzaghi, Allegri, Conte, Galtier, Pioli, Italiano. Non è mai entrato nella critica Spalletti. Conosco bene l’ambiente dell’Inter e quando succedono queste cose si crea una grande negatività. È il momento di lasciarsi tutto alle spalle, perché c’è ancora una parte di stagione piena di obiettivi. Chi diceva che l’Inter potesse passare il turno in Champions League? Ha vinto la Supercoppa contro Juventus e Milan, squadre importanti. Ma le questioni bisogna tenerle da parte. Serve restare uniti. L’Inter è una rosa imperfetta. Quando va in superiorità numerica, un braccetto lo porta sempre avanti ma in fase di copertura va in crisi. È una caratteristica di questa squadra. Però un gruppo sano e forte va oltre, questa negatività che si porta dietro gli fa male. L’Inter tre anni fa vince il campionato e in questi tre anni continua a perdere pezzi anno dopo anno. Questo incide parecchio».