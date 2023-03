Zazzaroni: «Inter, qualcosa non funziona. Inzaghi non uno per giovani»

Per Zazzaroni uno dei principali problemi dell’Inter è legato al numero di sconfitte in Serie A, otto in ventisei giornate. Il direttore del Corriere dello Sport, a Pressing Serie A su Italia 1, dà la sua versione e contesta una scelta di Inzaghi.

INCOMPRENSIBILE – Ivan Zazzaroni non capisce il perché del rendimento dell’Inter: «Non sono arrivato a una conclusione. Una squadra che vince sempre in Europa e perde con le squadre piccole… C’è un problema complessivo di mancanza di piano industriale, ristrutturazione del debito, giocatori che sanno che devono andarsene, il nervosismo di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. C’è un qualcosa che non funziona all’interno dell’Inter secondo me, ma non giustifica i risultati: otto sconfitte in ventisei partite. La rosa è la migliore del campionato, ne sono convinto dal primo giorno. Se avesse fatto male in Europa lo capirei, ma in campionato devi arrivare nelle prime quattro o perdi un pacco di soldi. Rispetto all’anno scorso l’Inter ha quattro punti in meno, poi chi conosce Simone Inzaghi sa che non è un allenatore per giovani: lui gioca con quelli esperti, Henrikh Mkhitaryan l’ha quasi usurato. Milan Skriniar è dall’estate che si dice che va via, ora anche Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic: avere sette-otto giocatori che vanno via non aiuta».