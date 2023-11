Graziani: «L’Inter non può nascondersi. È la favorita per lo scudetto!»

Nella giornata di Juventus-Inter Francesco Graziani dice la sua sulla sfida e sullo stato di forma della squadra di Inzaghi, anche in ottica scudetto. Di seguito il parere dell’opinionista di SportMediaset,

ALLO SCOPERTO – Francesco Graziani evidenzia ciò che rende l’Inter la favorita sul resto delle squadre d’alta classifica della Serie A. Così l’esperto, anche sulla sfida di stasera contro la Juventus: «Sarà una partita decisiva per il titolo? Per quello no, è ancora presto, siamo a un terzo del campionato. Però è una sfida di alto livello con qualcosa di importante in gioco. Perché se la Juventus dovesse vincere va prima in classifica e se invece vince l’Inter allunga un pochino di più. Al di là di quello che può succedere stasera, non c’è dubbio che la rosa dell’Inter sia più forte. La squadra di Inzaghi non può nascondersi dal fatto che parte con l’idea di essere competitiva per vincere lo scudetto quest’anno, con quella rosa e soprattutto con la qualità di gioco che esprime. I voti all’attacco? Lautaro Martinez un bel 9,5. Marcus Thuram da 8, sta facendo molto bene ma ancora non è al massimo».