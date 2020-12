Graziani: “Hakimi dieci volte ti punta e nove ti salta! Inter, un vantaggio”

Francesco Graziani

Graziani celebra Hakimi, che anche ieri a Verona è stato uno dei migliori in campo. L’ex attaccante, intervenuto su “Radio Sportiva”, ha parlato delle qualità dell’Inter e di cosa i nerazzurri potranno fare alla ripresa del campionato.

I CONSIGLI – Per Francesco Graziani l’Inter può avere qualcosa per superare il Milan: «Non avere più le coppe sarà un grande vantaggio nella corsa scudetto, perché non ci sarà dispendio extra di energie fisiche e mentali. Achraf Hakimi sulla fascia ti punta dieci volte e nove ti salva. Alejandro Gomez? Il Papu è un valore aggiunto per ogni squadra, fossi un direttore sportivo lo prenderei subito».

