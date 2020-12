FOTO – Conte, gli auguri di Natale all’indomani della vittoria con l’Inter

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Conte ha portato l’Inter a vincere le ultime sette partite in Serie A, e ora anche per lui c’è qualche giorno di riposo. In attesa di tornare a guidare la squadra ad Appiano Gentile il tecnico, attraverso il suo account ufficiale Instagram, ha fatto gli auguri a tutti.

IL SALUTO – Natale in casa Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha celebrato le festività all’indomani della vittoria al Bentegodi contro il Verona. “Buon Natale”, il suo messaggio accompagnato da una foto che lo ritrae assieme alla moglie e alla figlia.