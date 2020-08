Graziani: “Eriksen non sente la fiducia di Conte,...

Graziani: “Eriksen non sente la fiducia di Conte, vorrebbe sentirsi dire…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Ciccio Graziani ha parlato di Christian Eriksen e Antonio Conte all’Inter

SITUAZIONE – Queste le parole di Ciccio Graziani su centrocampista dell’Inter Christian Eriksen. «Non sa mai quando gioca e non sente la fiducia dell’allenatore. Non è facile inserirsi quando si viene da un calcio diverso, ma non si sente al centro del progetto e vorrebbe sentirsi dire da Conte che è titolare».