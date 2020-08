Ter Stegen, Inter sonda portiere Barcellona per 2021: situazione – ESPN

L’Inter avrebbe avviato dei contatti con l’entourage di Andre ter Stegen, portiere del Barcellona, per il possibile dopo Samir Handanovic, nel 2021

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di ESPN, l’Inter avrebbe avviato dei sondaggi per monitorare la situazione relativa a Andre ter Stegen. Il portiere è ancora legato al Barcellona per altre due stagioni e su di lui ci sarebbe anche il Chelsea.

CHELSEA – I due club starebbero cercando di anticipare l’eventuale concorrenza in caso di mancato rinnovo tra l’estremo difensore e la società blaugrana. In particolare i Blues conterebbero su Peter Cech, consulente che ha avuto un ruolo decisamente importante per l’acquisto di Timo Werner dal Lipsia.

INTER – Quanto ai dirigenti nerazzurri invece, questi avrebbero contattato l’entourage del portiere per il suo possibile arrivo nel 2021, vale a dire per prendere il posto di Samir Handanovic, quando cioè avrà compiuto 37 anni. Dal canto suo gli spagnoli sarebbero fiduciosi di riuscire a trovare un accordo per con l’estremo difensore, considerato un titolatissimo, riuscendo così a trattenerlo in Catalogna anche dopo la scadenza dell’attuale contratto.