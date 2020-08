Baccin-Parma, parte countdown: due concorrenti per vice ds Inter – TMW

Baccin-Parma, parte countdown: due concorrenti per vice ds...

Continua la ricerca da parte del Parma per il suo nuovo direttore sportivo, con Dario Baccin, vice ds Inter, tra i preferiti ma non solo

CONTO ALLA ROVESCIA – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, starebbe proseguendo il casting da parte del Parma per il suo nuovo direttore sportivo. A seguito del faccia a faccia con Dario Baccin (che piace molto), il club crociato starebbe studiando anche le opzioni Federico Cherubini e Marcello Carli. Infatti sarebbe stati effettuati dei contatti anche con i due. Il vice di Piero Ausilio ha rinnovato il suo contratto con l’Inter per le prossime due stagioni e si sarebbe tra i preferiti. Decisiva sarebbe anche la disponibilità della società nerazzurra, con cui però ci sarebbero rapporti già consolidati, in caso di decisione positiva da parte dei gialloblù. Più di un’idea sarebbe Cherubini, della Juventus, si troverebbe nella stessa situazione del collega. Carli invece, dopo l’addio al Cagliari, sarebbe la strada più semplice perché appunto libero da contratti e subito disponibile. Ad ogni modo la scelta dei dirigenti dei ducali sarebbe prevista entro questo fine settimana.

