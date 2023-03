Gosens: «Le malattie mentali sono sottovalutate e minimizzate!»

Gosens, giocatore dell’Inter, ha parlato di temi più seri dal calcio, ovvero delle malattie mentali. Il tedesco, affascinato dal mondo della psicologia, ha detto la sua

SBAGLIATO MINIMIZZARLE − Il laterale dell’Inter, Robin Gosens, ha una laurea in psicologia e tiene molto al tema della psiche dei problemi di natura mentale. Ne ha parlato così in un’intervista sul podcast Fusballgotter: «Le malattie mentali esistono non solo nel calcio, ma in generale nella società. È ancora sottovalutato, è nascosto sotto il tappeto, si è cercato di minimizzarlo in qualche modo. Semplicemente non mi viene in mente come le persone possano minimizzare tali malattie senza averle avvertite loro stesse».