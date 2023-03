Scarnecchia: «Barella è solo un po’ stanco, l’Inter può ringiovanire»

Roberto Scarnecchia, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del momento difficile di Barella. L’ex calciatore ha poi detto la sua sulla possibilità dell’Inter di ringiovanire la rosa in estate viste le tante scadenze di contratto.

LIEVE APPANNAMENTO − Roberto Scarnecchia ha detto la sua sul difficile momento di Barella con il club e con la nazionale italiana: «Sicuramente un po’ il suo calo fisico si riflette sull’Inter. Però Barella è importantissimo. È chiaro che ieri voleva fare di più di quello che ha potuto dare perché ora è stanco».

OPZIONE A METÁ − L’ex calciatore ha poi parlato della possibilità per i nerazzurri di ringiovanire la rosa nel mercato estivo. Le sue parole: «Qualcosa si può fare in questo senso, poi vediamo quello che succederà. Però se si parla di ringiovanimento rispetto ai giocatori che ci sono è una cosa che sicuramente si può fare. Io credo che comunque quando tu hai una squadra importante ci deve essere una situazione di cinquanta e cinquanta. Cioè ci devono essere un 50% di giovani e un 50% di meno giovani perché dire a un ragazzo di trent’anni che è vecchio non mi sembra corretto. Senza considerare le scadenza dei contratti, perché anche uno di 23 anni può essere in scadenza. Quindi ci vuole un’insieme di esperienza e di gioventù che sicuramente da un po’ di incoscienza e di spensieratezza. A me sembra che l’Inter in questo senso sia ben bilanciata».