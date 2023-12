Giuntoli non guarda l’Inter: «La Juventus pensi al quarto posto»

Prima volta da ex per Giuntoli contro il Napoli, stasera fra pochi minuti con la Juventus. Il dirigente, nel prepartita DAZN, non guarda l’Inter distante due punti ma la zona Champions League.



NO AL TITOLO – Cristiano Giuntoli si allinea a Massimiliano Allegri e non vede l’Inter (a parole…) come la squadra su cui la Juventus deve fare la corsa: «Stiamo facendo secondo me un percorso di crescita molto importante. I punti lo testimoniano, però ovviamente è presto. Dobbiamo stare con i piedi per terra, come dice il mister lo dico anche io. Dobbiamo stare tranquilli, sereni e pensare partita dopo partita cercando di crescere tutti insieme con il lavoro quotidiano. E, in questo momento, dobbiamo guardare sicuramente al quarto posto: infatti stasera è una partita molto importante perché loro sono quarti. Fare bene stasera permetterebbe di distanziare una rivale diretta».

