Giroud ci riprova: «Scudetto? Inter, Milan e altre squadre! Noi carichi»

Giroud è pronto per la nuova stagione col Milan e come di consueto, lancia una sfida all’Inter e non solo, in un’intervista su Milan TV dopo Milan-Barcellona terminata 0-1, ha parlato della lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Olivier Giroud ci riprova come ogni anno e lancia la sfida all’Inter e alle dirette avversarie per la lotta scudetto: «Scudetto? Ci sono almeno cinque o sei squadre, così come negli ultimi anni. Napoli, Inter, Juventus, ma anche Lazio e Roma, quindi sarà difficile, ma molto carichi».