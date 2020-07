Giordano: “Scudetto? Inter e altre steccato in momenti...

Giordano: “Scudetto? Inter e altre steccato in momenti decisivi. Sarri…”

Condividi questo articolo

Bruno Giordano, ex giocatore e ora allenatore, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è parlato quindi della corsa scudetto con la Juventus nettamente favorita rispetto a Inter, Atalanta e Lazio

SCUDETTO – Bruno Giordano vede la Juventus avanti, ma non risparmia critiche a Maurizio Sarri: «I punti di vantaggio sono sette in realtà i punti di distacco tra le due squadre. Per la Juve sarebbe un passo indietro chiudere con distacchi minimi, Allegri vinceva già gli Scudetti a questo punto. Inter, Lazio e Atalanta hanno steccato nei momenti decisivi. L’Inter sta facendo il suo, ma la Juve vincerà alla fine».