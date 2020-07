Coronavirus in Italia, bollettino 17 luglio: tutti i...

Coronavirus in Italia, bollettino 17 luglio: tutti i dati aggiornati

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a venerdì 17 luglio 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio. Ecco quelli odierni

BOLLETTINO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 12.456. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 11 persone per un totale di 35.028. Aumentano anche i guariti (+237). Diminuiscono invece le persone ricoverate in Terapia Intensiva: sono 50 con una decrescita di 3. Nella giornata di oggi sono stati resi noti gli esiti di 50.767 tamponi di cui 231 nuovi positivi. Il 30% circa dei casi attuali, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, è importato dall’estero.