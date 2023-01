Giordano: «Scudetto? Dipende tutto dal Napoli! Inter, Juventus e Milan…»

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato della lotta scudetto in Serie A con il Napoli che sembra lanciato verso il tricolore

LOTTA – Questa l’analisi di Giordano: «Napoli? Risultato incredibile soprattutto pensando ad inizio stagione, con la piazza che non credeva nella squadra. Spalletti è stato bravissimo ad amalgamare in breve tempo. Rivali? Inter, Juventus e Milan non danno l’idea di avere continuità all’interno di campionato. Sembrava l’avessero i bianconeri con quelle 8 vittorie consecutive, ma poi è bastato il 5-1 del Napoli per riportarla a -10. Il Milan ha qualche problema di formazione, soprattutto nel portiere. L’Inter alterna delle buone cose ad altre meno buone. Io credo dipenda tutto dal Napoli. L’avversario principale degli azzurri sono loro stessi. Non credo ci siano formazioni quest’anno che possano fare qualcosa di incredibile. Queste tre squadre non hanno la forza di fare un filotto simile».