Giordano: «De Vrij, pochi come lui in Europa! Inter forte non solo negli 11»

Giordano, ospite di Rai Sport nel post partita di Inter-Spezia, elogia su tutti de Vrij per il rendimento difensivo. L’ex attaccante ritiene che Inzaghi abbia a disposizione una rosa di spessore.

TUTTI A DISPOSIZIONE – Bruno Giordano commenta le parole di Simone Inzaghi sull’attacco dopo Inter-Spezia 3-0 (vedi articolo): «Ha ragione, perché ha una squadra talmente forte anche nei cambi e non soltanto negli undici. Deve sfruttarlo, in vista di un campionato che avrà una lunga sosta e della Champions League. Ci sono tante partite, i due attaccanti “di scorta” vanno tenuti in considerazione alla pari di Robin Gosens e altri giocatori importanti. Joaquin Correa si è presentato con un gol, ma i due davanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non si toccano. E Stefan de Vrij, se sta bene fisicamente, è un signor giocatore: ce ne sono pochi in Europa della sua forza e intelligenza difensiva».