Di Marzio: «Inter, niente capricci. Inzaghi ha un grande merito»

Nel postpartita di Inter-Spezia – gara vinta dai nerazzurri per 3-0, Di Marzio ha sottolineato i meriti di Simone Inzaghi nel creare un grande gruppo nello spogliatoio. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, si è soffermato sulla permanenza di Lautaro Martinez e Skriniar.

GRUPPO UNITO – Gianluca Di Marzio ha ricordato come, nonostante le tante offerte, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar abbiano voluto restare all’Inter. Mettendo nelle mani di Simone Inzaghi il merito delle loro scelte: «Nessuno ha fatto capricci e nessuno è voluto andare via. Questo è un grande merito di Simone Inzaghi che ha creato un gruppo importante dove tutti sono felici e si sentono importanti. Un altro esempio potrei farlo con Edin Dzeko, che non ha chiesto di andare via. Questo nonostante sappia che non sarà più titolare dopo l’arrivo di Romelu Lukaku».