Ginter: “Io all’Inter? Ho ancora obiettivi col Borussia Mönchengladbach”

Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach avversario dell’Inter questa sera per la prima partita della fase a gironi di Champions League, ha parlato ai microfoni di “Bild” del presunto interesse manifestato proprio dall’Inter nel corso della scorsa sessione di mercato

NESSUN INTERESSE – Ginter è consapevole dell’interesse dei nerazzurri, ma in questo momento non vuole lasciare il suo attuale club: «Ho notato l’interesse nei miei confronti, ma non ho pensato affatto a trasferirmi all’Inter in estate perché ho ancora grandi obiettivi da raggiungere col Borussia Mönchengladbach».

fonte: bild.de