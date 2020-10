Padovan: “Inter? Scelte di Conte sorprendono, Eriksen ha una chance”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter che questa sera fa il suo esordio in Champions contro il Borussia Monchengladbach partendo dal fatto che Antonio Conte dovrebbe fare del turn over

LE SCELTE DI CONTE – Padovan è sorpreso dalla possibilità che Conte faccia turn over: «Sono scelte che mi sorprendono. Va bene il turn over, ma io avrei iniziato con la squadra che più da affidabilità. Poi è chiar che se mette questa vuol dire che è la squadra affidabile. Io Lautaro Martinez lo preferisco a Sanchez. Su Eriksen io sono un estimatore, mi chiedo se Antonio ci creda come ci credono gli estimatori e io credo di no. Gli dà una grande chance in una partita in cui può lasciare il segno. Non gli si chiede di risolverla da solo, ma di giocare come sa fare».