Giaccherini: «Scudetto Napoli? C’è anche l’Inter! Per me resta la migliore»

Emanuele Giaccherini, intervistato da Alessandro Montano su Serie A News, ha parlato del Napoli primo in classifica e dell’Inter che a detta sua è la vera avversaria dei partenopei.

LOTTA SCUDETTO – Giaccherini in un’intervista esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, soffermandosi sulla forza dell’Inter: «Anno del Napoli? È ancora troppo presto, ma di certo il Napoli ha già accumulato un bel vantaggio. La sosta e il fatto che si sia fermato il campionato è comodo anche per gli azzurri. Ha avuto il tempo per limare le ultime cose e rifare la preparazione. Mancano tante partite, ma il Napoli ha molto margine e resta la favorita. L’Inter per me resta sempre la squadra più forte della Serie A, se guardiamo l’organico. Al netto di Romelu Lukaku che ha saltato gran parte della stagione per infortunio, è un gruppo e una rosa che avrà ancora tantissimo margine per crescere. Soprattutto a partire dalla ripresa».

Fonte: Serie A News – Alessandro Montano