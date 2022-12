La Francia è troppo anche per il Marocco. Ora la finale Mondiale con l’Argentina!

La Francia vince anche la semifinale del Mondiale. Contro la sorpresa della competizione, il Marocco, termina sul risultato di 2-0. I nord-africani però escono dalla competizione a testa altissima dopo l’ennesima prestazione di coraggio contro una formazione estremamente più forte, come quella dei transalpini.

IN FINALE – La Francia mette subito le cose in chiaro dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio, Theo Hernandez in acrobazia con il sinistro indirizza la palla nell’angolino basso e supera il portiere avversario. La gara si mette subito in discesa per i transalpini. Il Marocco però non demorde e cerca di rispondere difendendo con le unghia e con i denti dietro e cercando di ripartire in avanti, ma la formazione francese è troppo anche per i nord-africani. Nel secondo tempo, il Marocco aumenta l’intensità e si rende pericoloso in più di un occasione, sul risultato ancora di 1-0. Al 79′, però, la Francia chiude definitivamente i conti con la rete di Kolo Muani, alla sua quarta presenza con la maglia della sua Nazionale. Il lavoro sporco lo fa tutto Kylian Mbappé: all’interno dell’area il talento del PSG fa impazzire tutta la difensa del Marocco e mette in mezzo un pallone semplicemente da spingere in porta. La Francia sarà dunque la seconda finalista del Mondiale in Qatar 2022 dopo l’Argentina, si giocherà tutto allo stadio Lusail domenica 18 dicembre alle 16.