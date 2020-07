Getafe, Bordalas dimentica Inter: “Domani gara piÃ¹ importante dell’anno”

Getafe, Bordalas dimentica Inter: “Domani gara più importante dell’anno”

Condividi questo articolo

In conferenza stampa José Bordalas, allenatore del Getafe, avversario dell’Inter in Europa League, alla vigilia della gara di Liga contro il Levante

DICHIARAZIONI – Queste le parole di José Bordalas, allenatore del Getafe, avversario dell’Inter in Europa League, sulla partita di Liga, decisiva per la qualificazione in Europa di domani sera in casa del Levante. «La gara di domani fa la differenza tra essere e non essere. È la partita più importante dell’anno e lo affrontiamo come tale. Come tutti sanno, Getafe sta giocando molto in questo momento. Non penso a nulla oltre. Domani abbiamo la possibilità di essere in Europa per il secondo anno consecutivo. I giocatori sono entusiasti. Questo non è il momento di rimpiangere coloro che non ci sono. Abbiamo piena fiducia in tutto il nostro staff. Domani siamo obbligati a dare un vantaggio e fare una partita impeccabile. I giocatori sono consapevoli dell’importanza della partita di domani. C’è un accumulo brutale di minuti. Fortunatamente non ci sono tanti infortuni come previsto. Il Levante è una squadra molto competitiva con un magnifico allenatore. Non regaleranno assolutamente nulla e vorranno concludere il campionato con una vittoria».