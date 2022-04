Gerolin: «L’Inter ha qualcosa in più fisicamente ma occhio ancora al Milan»

Lotta scudetto ridotta ad un discorso a due tra Inter e Milan. Manuel Gerolin, a Tmw, si è espresso sul duello tra le due milanesi. Discorso ancora aperto

SCUDETTO − Gerolin ritiene ancora aperto il discorso titolo: «Mercato estivo? Tanti devono ancora raggiungere gli obiettivi. C’è ancora una lotta per lo Scudetto, per chi vincerà, cambierà molto. L’Inter era la favorita all’inizio e credo abbia qualcosa in più a livello di struttura fisica. Qualcuno da in crisi il Milan ma ogni volta che se ne parla i rossoneri si rifanno».