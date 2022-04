Prima Pagina IN Edicola: Inter, il rumore dell’amico. Serve stadio più grande

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Domani al Meazza arriva la Roma. E torna l’ex più atteso. Il rumore dell’amico. Mourinho non parla: così vuole battere la sua Inter. Senza Zaniolo José ripropone la formazione del Derby: vietato pensare al Leicester. Inzaghi pronto per la volata Scudetto: l’ex Dzeko accanto al Toro. Sozza che polemica!

TUTTOSPORT

Inter e Milan fanno i conti. Milano, occhio ora ti serve uno stadio più grande. La capienza di 63 mila spettatori prevista per il nuovo impianto è insufficiente.