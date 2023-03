Gentile: «Inter, possibile la finale di coppa! Aspettiamo su Inzaghi»

Gentile vede come possibile la finale di Champions League per l’Inter, attesa dai quarti contro il Benfica fra poco meno di due settimane. Ospite di Sky Sport 24, il giornalista rinvia il discorso su Inzaghi non trovandosi molto d’accordo sulle critiche.

LA SOSTITUZIONE – Il problema per l’Inter si chiama infortunio di Hakan Calhanoglu. Riccardo Gentile trova le difficoltà: «Sicuramente non è semplice, anche perché l’Inter è una squadra matura. Non uso un termine diverso, che magari potrebbe essere offensivo: parliamo di grandi giocatori ma le stagioni sono logoranti. Con tre competizioni alcuni giocatori potrebbero risentir,e dovrà esere bravo Simone Inzaghi. È evidente che davanti all’Inter c’è una grande opportunità: con tutto il rispetto per il Benfica, che gioca benissimo a calcio e merita di essere ai quarti di finale, c’è il 50-50. L’Inter ha dalla suua un’esperienza e un approccio che in questa Champions League ha funzionato anche bene, non solo col Porto dove l’approccio è stato molto tattico anche al ritorno».

L’OCCASIONE – A prescindere da Calhanoglu, per Gentile l’Inter in Champions League può andare molto avanti: «Ho apprezzato molto il girone, perché non era assolutamente detto che l’Inter potesse passare con Bayern Monaco e Barcellona. Ha eliminato il Barcellona, che sta stravincendo la Liga: questo è un merito. Il cammino ha la possibilità di sfruttarlo in un certo modo, esiste la possibilità di andare addirittura in finale: chi l’avrebbe mai detto? Io no. È vero poi che Inzaghi è sottoposto a delle critiche, perché l’Inter in campionato va al di sotto delle sue potenzialità. Che ci siano delle critiche è normale, ma bisogna aspettare che finisca la stagione per dare giudizi definitivi su Inzaghi».