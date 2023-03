Jacobelli: «I tifosi dell’Inter hanno un diritto con la società! Portano milioni»

Jacobelli segnala i dati dell’Inter nelle partite in casa, facendosi una domanda: perché tutta questa incertezza societaria? Da Sportitalia Mercato il giornalista critica la proprietà del club per la poca chiarezza negli ultimi anni.

LA DIFFICOLTÀ – Xavier Jacobelli vede i tifosi dell’Inter come una forza da non sottovalutare: «C’è un punto che secondo me dev’essere sottolineato. Nelle quattordici partite disputate in casa in Serie Aha portato un milione di spettatori, senza contare la Champions League e la semifinale interna di Coppa Italia con la Juventus. Tutto questo frutterà circa trenta milioni di euro in più al botteghino per l’Inter. La domanda è: perché viene messo in discussione Simone Inzaghi, quando si sa che il 31 maggio 2024 scadrà il termine per il prestito di Oaktree? Qualora il fondo americano non si vedesse rimborsata la cifra diventerebbe il proprietario dell’Inter».

LA NECESSITÀ – Jacobelli prosegue spostandosi anche sulle ultime novità di mercato (vedi articolo): «Complimenti ad Alessandro Bastoni. Io credo che i tifosi dell’Inter abbiano il diritto di sapere cosa succederà alla società. Quali sono le intenzioni di Steven Zhang? Sono mesi che si parla di partner e di una ricerca di un acquirente. I tifosi dell’Inter hanno questo diritto, visto l’amore dimostrato nei confronti della squadra con oltre un milione di presenze: devono sapere cosa succederà con Suning. Se non hai una società che ti dice quale budget hai per il mercato, quali giocatori possono essere acquistati, che tetto di ingaggi e stipendi hai non puoi andare da nessuna parte».