Prima Pagina IN Edicola: Calhanoglu grana Inter, rilancio Brozovic

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Calhanoglu rilancia Brozovic. Infortunio per il turco, l’Inter si affida al croato. Sospetto stiramento in nazionale: potrebbe stare fermo venti giorni. Salterà Viola, Juventus e Benfica, Inzaghi dovrà cambiare a centrocampo.

TUTTOSPORT

Calhanoglu KO no Juventus-Inter. Grana per Inzaghi. Lesione all’inguine: oltre alla Coppa Italia, rischia di saltare il Benfica in Champions League.