Gattuso ammette: Â«Dopo l’Inter un po’ di involuzione nel NapoliÂ»

Gattuso ammette: «Dopo l’Inter un po’ di involuzione nel Napoli»

Gennaro Gattuso Napoli

Gattuso, a quasi un mese da Inter-Napoli del 16 dicembre, se la prende ancora con i suoi per la partita persa 1-0 al Meazza. Intervistato da Rai Sport dopo la vittoria per 3-2 sull’Empoli negli ottavi di Coppa Italia (vedi articolo) ha segnalato un calo di rendimento proprio dall’incontro coi nerazzurri.

IL CALO – Gennaro Gattuso chiede di più al Napoli: «Dopo l’Inter c’è stata un po’ di involuzione da parte della mia squadra. Ultimamente stiamo cominciando anche a dare troppe chances agli avversari. Non siamo in un momento brillantissimo, per me non è una questione di 4-2-3-1 o 4-3-3. Penso che, in questo momento, stiamo venendo a mancare qualcosa: le occasioni sono tante ogni partita, ma diamo sempre campo agli avversari. Penso che un po’ di involuzione l’abbiamo avuta».