Conte: Â«Eriksen buona partita, con lui lavoriamo da dopo NataleÂ»

Conte: «Eriksen buona partita, con lui lavoriamo da dopo Natale»

Antonio Conte – Rai

Conte ha parlato a Rai Sport dopo Fiorentina-Inter. Il tecnico, a seguito della vittoria per 1-2 allo scadere dei tempi supplementari, è apparso soddisfatto per il risultato ottenuto. Ecco le sue dichiarazioni, soprattutto su Eriksen.



VINTA ALLA FINE – Così Antonio Conte a Rai Sport dopo Fiorentina-Inter: «Una buona partita, una buona prestazione da parte di tutti i ragazzi. Anche da parte di chi nell’ultimo periodo non giocava molto: si sono fatti trovare pronti. Per quello che riguarda Christian Eriksen penso abbia fatto una buona partita, in una posizione dove abbiamo iniziato a lavorare dopo Natale. Deve continuare a migliorare e crescere, credendo di più in se stesso. Penso che questo sia importante».