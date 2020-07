Gasperini e il terzo posto: “Champions obiettivo forte per l’Atalanta”

Gasperini ha parlato alla vigilia della partita tra Atalanta e Cagliari. Il tecnico ribadisce la forte volontà dei bergamaschi di proseguire nella rincorsa per un posto in Champions League, mentre il terzo posto occupato dall’Inter è a -4. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal profilo YouTube dell’Atalanta

PERCORSO CHIARO – Gian Piero Gasperini si espone sulla Champions League alla vigilia: «Le vittorie sono tutte fondamentali per la classifica, quella col Napoli ancora più importanti. Iniziare così dopo la sosta è quanto di meglio potevamo sperare. Cagliari? Questo è un campionato molto bello. Ancora tante squadre hanno obiettivi e possono rientrare. 9 partite sono tante e le condizioni sono diverse quest’anno. E’ chiaro che noi vogliamo continuare il nostro momento positivo: abbiamo un obiettivo forte che è il piazzamento in Champions League. Domani sarà una partita difficile. Nelle prossime 4 partite sarà il momento decisivo per stabilizzare il nostro vantaggio».