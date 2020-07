Lautaro Martinez pronto e aspetta Inter-Bologna. Conte ora sceglie

Lautaro Martinez non sta vivendo un periodo facile con la maglia dell’Inter. L’attaccante nerazzurro sembra in aperto ballottaggio con Alexis Sanchez per un posto in attacco, intanto scandisce i tempi in vista di Inter-Bologna. Conte ora è chiamato a scegliere

VERSO LA PARTITA – Il momento di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter non è certamente tra i più brillanti vissuti con i nerazzurri. L’argentino, infatti, fa fatica a segnare con regolarità, mentre Alexis Sanchez appare in grandissima forma. Il ballottaggio è aperto per Antonio Conte in vista di Inter-Bologna, ma comunque i nerazzurri hanno massima fiducia nel Toro. Di seguito la storia pubblicata dall’attaccante su Instagram.