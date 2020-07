Aubameyang-Arsenal, rinnovo vicino? Ecco le richieste dell’attaccante

Condividi questo articolo

Aubameyang rappresenta da diversi mesi un vero e proprio caso per l’Arsenal. L’attaccante è puntualmente accostato a Inter e Barcellona, ma resta in piedi la trattativa per il rinnovo di contratto. Di seguito le ultime novità a riguardo, riportate da ESPN

ACCORDO PER IL RINNOVO? – Pierre-Emerick Aubameyang fa gola a molti club su mercato, tra cui l’Inter, ma l’Arsenal spera nel rinnovo di contratto. Secondo gli ultimi rumors, la punta avrebbe richiesto un contratto da 250.000 sterline a settimana per restare in Inghilterra. Rappresenta una pedina fondamentale per i Gunners e per Arteta, che potrebbero accettare le condizioni pur di trattenerlo. La trattativa ha subito un rallentamento per le restrizioni imposte dal Coronavirus.